Ｊ１柏は２９日、柏市内でルヴァン杯決勝広島戦（１１月１日・国立）へ向けた調整を非公開で行った。川崎とのルヴァン杯準決勝第２戦以降、右ウィングバックで先発している東洋大在学中のＤＦ山之内佑成は「チームが勝つために出来ることをしたい」と言葉に力を込めた。昨年のルヴァン杯決勝では東洋大で１学年先輩のＤＦ稲村隼翔（現セルティック）が新潟のセンターバックとして先発した。当時は同じく東洋大に在学中で、２種