【ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.】 10月30日 予約開始 Wonderful Worksは、フィギュア「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」を10月30日より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。 本商品は「アズールレーン」と「ライザのアトリエ2」コラボにて登場した「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer. 」のイラストを元にフィギュア