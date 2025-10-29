お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが２９日に自身のＳＮＳを更新。娘との微笑ましいやりとりを明かした。バービーはインスタグラムに「最近の娘は私にご飯を与えることがブームのようです」と書き始め、娘にご飯を食べさせようとしているバービーの口に娘が手を突っ込む様子を複数アップ。「これは分け与えたいという優しさなのか、動物園のふれあいコーナーのような好奇心なのか...おそらく後者です」と見解を記し、