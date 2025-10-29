（スタジオ解説）（澤井 志帆 キャスター）サナエ、ドナルドと呼び合った高市総理とトランプ大統領にとって、きのう28日は強固な日米関係をアピールする1日となりました。午前には 対面では初となる日米首脳会談が行われました。また、会談の前には控室で共にワールドシリーズをテレビで観戦したエピソードもありまして、「高市流コミュニケーション」も見られました。首脳会談の後は…大統領