◇プロ野球・巨人秋季キャンプ初日（10月29日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）巨人の岡本和真選手が秋季キャンプの一部メニューに参加。田中将大投手とWBCで使用されるボールを使って、キャッチボールを行う場面がありました。WBCで使用されるボールはメジャーリーグで使用されているボール。田中投手にとっては慣れ親しんだボールでもあります。キャッチボールが終わった2人はボールの感触などについて話し合っていたよう