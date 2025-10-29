JR東海はリニア中央新幹線の総工事費について、これまでより、およそ4兆円増加し11兆円になるとの見通しを明らかにしました。JR東海はリニア中央新幹線品川・名古屋間の総工事費についてこれまでおよそ7兆円かかるとの見通しを示していました。しかし、物価高の影響でコンクリートなどの建設資材や人件費などが高騰していること、また、工事が進むにつれ想定より、もろく補強が必要な地盤などが見つかるなどしたことからJR東海は総