news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「警察と麻薬組織が激突64人死亡国際会議を前に“ギャング掃討”」のニュースについてお伝えします。◇◇◇南米ブラジルのリオデジャネイロ。スラム街でライフルを構える警察官の姿が…銃撃戦で負傷した警察官が搬送される緊迫した場面も…ロイター通信によりますと、28日、警察が麻薬組織のギャングを標的にした大規模な掃討作戦を実施。銃撃戦で警察官4人を含む少なくとも64人