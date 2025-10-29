OTC類似薬の保険適用除外への賛否市販薬と効能などが似た「OTC類似薬」を公的医療保険の適用外とすることに「反対」と答えた人が94.9％に上ったことが29日、難病患者の家族や全国保険医団体連合会（保団連）などの調査で分かった。政府、与党は医療費削減のため、保険適用の見直しを検討しており、患者らは負担増につながると懸念する。9〜10月に調査し、難病や疾患を抱えている人ら5687人が回答。「賛成」は1.8％にとどまった