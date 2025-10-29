県内の公立中学校に勤める教員の時間外勤務について、今年度7月までの時点で63パーセントの教員が上限の月45時間を超えていることがわかりました。きょう、県庁で開かれた教員の働き方改革を推進する会合で、県教育委員会は今年4月から7月までの公立学校教員の時間外勤務の状況を説明しました。中学校教員の時間外勤務の平均は月48.6時間で、63パーセントの教員が国のガイドラインで定める上限、月45時間を超過してい