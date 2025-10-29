100年に渡り歴史が途絶えていた薩摩切子が復元されて、今年で40年です。鹿児島市の百貨店では薩摩切子の展示会が始まりました。息をのむような繊細なカッティングと美しい色合いが魅力の薩摩切子。鹿児島市の山形屋で始まった展示会には、約400点の作品が並びました。江戸時代末期に誕生した薩摩切子は、島津 斉彬のもとで飛躍的な発展を遂げます。しかし、斉彬の死や戦火にのまれたことから30年足らずで途絶えてしまいま