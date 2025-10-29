全国的なクマ被害拡大により、ついに文部科学省が全国の教育委員会に登下校時の留意点や侵入時の対応を通知する方針を固めた。松本洋平文科相は10月28日の閣議後記者会見で、「児童生徒の安全確保に向けた必要な取り組みを進めていきたい」と話し、クマの冬眠前の11月にも通知するという。全国各地の学区内でクマ目撃情報が出た学校関係者に対応を聞いた。 【画像】2023年秋に、主人を襲い射殺されたツキノワグマ 相次ぐクマの目