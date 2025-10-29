¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¸µNGT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²®ÌîÍ³²Â(26)¤¬?ÂçÃÀ?¤ÊÂ­¸«¤»¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö½©Âç¹¥¤­¡Á¡Á¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢½©¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë±Ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈäÏª¡£26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿º£Ç¯2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢9·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Æ¥­¤À!¡×¡Ö»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ