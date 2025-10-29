ソフトバンクから育成ドラフト7位で指名を受けたドミニカ共和国出身で幸福の科学学園高のエミール・セラーノ・プレンサ外野手が29日、栃木県那須町の同校で指名あいさつを受けた。189センチ、109キロの恵まれた体格を生かした長打力が武器で、父は中日などで活躍したドミンゴ・グスマンさん。同校では初めてのドラフト指名となった豊かな才能を秘めるスラッガー候補は、父と同じくNPBでの活躍を誓った。ドラフト指名を受けて、