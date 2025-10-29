◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神―ソフトバンク（29日、甲子園）勝てば日本一に王手をかけるソフトバンクは敵地甲子園で阪神と対戦する。第3戦でファインプレーをした際、右かかとを痛めた今宮健太がベンチ外。代わって遊撃には野村勇が入る。先発は日本シリーズ初先発の大津亮介が務める。【ソフトバンクの阪神戦スタメン】1左柳田悠岐2中周東佑京3右柳町達4一山川穂高5三栗原陵矢6