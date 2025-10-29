＜マイナビカップ 事前情報◇29日◇ザ・クラシックゴルフ倶楽部 キング・プリンスコース（福岡）◇6378ヤード・パー72＞地元・福岡の第一薬科大附属高に通う高校3年生のアマチュア選手が、マイナビネクストヒロインツアーに初出場する。畠田瑠（はただ・るい）は、高校生活も終わりに近づき「試合数が少なくなっている」という現状を打破する機会を生かす。初受験となった今年のプロテストは、7月の第1次予選は通過したが、9月の2