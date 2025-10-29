レギュラーガソリンの平均価格が3週連続で値下がりし、173円50銭となりました。資源エネルギー庁は、10月27日時点の全国におけるレギュラーガソリンの平均小売価格が1リットルあたり173円50銭だったと発表しました。先週より1円安く、値下がりは3週連続です。値下がりの要因について価格調査を行っている「石油情報センター」は、「レアアースをめぐる米中貿易摩擦が原因で、景気の先行きに警戒感が高まり、原油価格が下落したため