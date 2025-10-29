きょう公開されたジャパンモビリティショー自動車の祭典。日本の車市場を狙った新規参入が相次いでいます。迎え撃つメーカーは、どう戦うのでしょうか？スーパーカーから登場したのは、中国「BYD」の劉社長。日本市場を狙った新たなEVを発表しました。BYD JAPAN劉学亮 社長「日本にフルコミットしています」打ち出したのは“軽自動車のEV”。人気のスライドドアを採用し、日本の新車販売の4割を占める軽自動車市場に参