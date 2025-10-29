差し戻し審第1回口頭弁論のため、東京地裁に入る原告側＝29日午後戦後の帰還事業で北朝鮮に渡り過酷な生活を強いられたとして、脱北者ら4人が北朝鮮政府に計4億円の損害賠償を求めた訴訟で、差し戻し審の第1回口頭弁論が29日、東京地裁であった。原告側は「『地上の楽園』で人生が地獄に変えられた」と訴え、即日結審した。判決は来年1月26日。原告側代理人が意見陳述し、それぞれの生い立ちや北朝鮮に渡った経緯を説明。地上