「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）始球式にラグビー女子日本代表でキャプテンを務める長田いろは（２６）が登場した。投球は三塁側方向に大きくそれたが、スタンドからは温かい拍手が送られた。