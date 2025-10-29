体重２・５キロ未満の低体重で生まれた女性は、３キロ台で生まれた人よりも子どもを産める期間が短く、月経不順のリスクが高い傾向があるとの調査結果を国立成育医療研究センター（東京）などのチームがまとめた。低体重が妊娠出産に及ぼす影響を理解し、備えることが重要だという。論文が国際学術誌に掲載された。チームは２０１１〜１６年に４０〜６８歳だった女性に出生体重や初経・閉経年齢、月経不順の有無などをアンケー