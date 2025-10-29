日本維新の会は２９日、林佑美衆院議員の離党を発表した。所属する和歌山県総支部の組織運営に不満があるとしていた。林議員は昨年衆院選で和歌山１区から出馬して落選したが、比例近畿ブロックで復活当選していた。林議員が辞職しなければ、衆院の維新勢力は３５→３４となり、自民１９６と合わせた与党は２３０に。過半数まで３議席に広がる計算となる。ネットでは比例復活当選した議員の離党に厳しい指摘が相次いでい