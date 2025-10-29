きょう、愛知県新城市池場の山林で、シカやイノシシを捕らえるわなに、ツキノワグマがかかりました。 【写真を見る】【速報】愛知･新城市で｢ツキノワグマ｣1頭を捕獲 シカやイノシシを捕らえる罠にかかる 全長1メートル10センチ 推定体重65キロ 県内の目撃情報は今年度15件目 クマは成獣のオスで、全長1メートル10センチ、推定体重は65キロです。 きょう午前8時ごろに確認され、わなが外れる危険があり、麻酔で眠ら