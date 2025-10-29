岡山中央警察署 わいせつ目的で就寝中の女性の家に侵入し、女性にけがを負わせたとして、韓国籍で岡山市北区の自称会社役員の男(38)が29日、住居侵入と不同意わいせつ致傷の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年7月24日午前4時10分ごろ、岡山県南部の女性宅に侵入し、寝ていた女性に馬乗りになって首を触るなどし、わいせつな行為をしようとしました。女性が目を覚ましたため、逃走する際、突き飛ばすなど