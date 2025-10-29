複数のケガ人が報告された北九州市の皿倉山滑り台について、今後、幅広い年代の利用を検討する会議が29日に開かれました。 教育関係者や医師などおよそ20人が出席し、遊具や医療などの専門的見地から、皿倉山滑り台の今後の利用方針について意見が交わされました。 皿倉山滑り台をめぐっては、複数の利用者から骨折などのケガが報告され、ことし6月に一時、利用が中止されていました。市は、ことし7月、対象年齢を6歳から12