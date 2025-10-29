俳優・キムラ緑子さんが東かがわ市でトークショー 東かがわ市出身の歌手・笠置シヅ子の半生を描いた舞台が2026年、京都などで行われます。主演の俳優・キムラ緑子さんが29日、東かがわ市でトークショーを開きました。 会場にはファンら約200人が訪れました。 （舞台で笠置シヅ子を演じる／俳優 キムラ緑子さん）「笠置さんの曲はすごく乗りやすいし、明るく楽しくて口ずさみやすいですが、