うーん、避けてますよね？こんな感じでモヤモヤしたまま過ごしていると、「娘の送迎を代わってほしい」「ちょっと今月お金がない…」などと言い出したり、電話がかかってくると外に出るようになったり…夫の言動があきらかにおかしくなっていくのです！【まんが】優しい夫の秘密は何？(ウーマンエキサイト編集部)