東京時間17:29現在 香港ハンセン指数 26346.14（休場） 中国上海総合指数 4016.33（+28.11+0.70%） 台湾加権指数 28294.74（+345.63+1.24%） 韓国総合株価指数 4081.15（+70.74+1.76%） 豪ＡＳＸ２００指数 8926.16（-86.35-0.96%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85042.94（+414.78+0.49%） ２９日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株式市場で主要３指数が最高値を更新したことなどを