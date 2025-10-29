会談する茂木外相（右端）と韓国の趙顕外相（左端）＝29日、韓国・慶州（外務省提供・共同）【慶州共同】茂木敏充外相は29日、訪問先の韓国南東部の慶州で趙顕外相と就任後初めて会談した。今年が日韓国交正常化から60周年の節目に当たることを踏まえ、安定的な日韓関係の発展を進める方針で一致する見通し。滞在中、日本、米国、韓国3カ国の外相会談も調整している。茂木氏は、アジア太平洋経済協力会議（APEC）閣僚会議に出