山口県岩国市で福田良彦市長（左）と面会する共産党の田村委員長＝29日午後共産党の田村智子委員長は29日、山口県岩国市で福田良彦市長と面会し、米軍基地問題について意見交換した。福田氏は面会後、岩国基地での空母艦載機陸上離着陸訓練（FCLP）を巡り「基地周辺住民の生活や安全が担保されなければならないという部分は共通した」と記者団に説明。田村氏も「二度とやらないと言えるのか政府を追及したい」と述べた。米軍は