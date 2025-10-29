安倍元首相銃撃事件の第2回公判が行われ、現場にいた国会議員が「事件は私のせいで、自責の念に堪えない」と法廷で語りました。山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。29日の裁判では、検察側の証拠調べの続きが行われ、山上被告が1回目の発砲後、安倍氏に向かってさらに近づき、2回目の発砲をする様子が映った防犯カメラの映像が法廷で流されまし