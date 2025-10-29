日本に続き韓国を訪問中のアメリカのトランプ大統領ですが、米韓首脳会談に続き、まもなく各国首脳との晩さん会に臨みます。韓国・慶州から横田明記者の中継です。◇こちらでは各国首脳を迎えての晩餐会の準備が進んでいます。新たにトランプ大統領をもてなす韓国側の料理などのメニューが判明しました。まずこの後の晩さん会では、トランプ大統領の息子が経営するワイナリーのワインが出されます。また昼に行われたワーキン