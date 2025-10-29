運送会社の駐車場で、トラック17台が焼ける火事がありました。29日午前3時過ぎ、静岡市清水区の運送会社の駐車場で「トラックが燃えている」と、近くに住む人から消防に通報がありました。消防車16台が出動し、火は約4時間後に消し止められましたが、敷地内に駐車していたトラック17台と倉庫が焼け、隣接する住宅の一部にも延焼しました。この火事によるけが人はいませんでした。トラックは運送会社が所有しているものとみられ、警