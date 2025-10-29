news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『ビルが爆発』突然外壁が崩落老朽化が原因か」のニュースについてお伝えします。◇◇◇外壁の一部が崩れ、窓ガラスに大きな穴があいたビル。すぐ下の歩道にはガラスの破片などが散乱していました。28日午後1時すぎ、通行人から警察に通報が。通行人「ビルが爆発した」現場は 大阪府堺市にある5階建てのビル。警察によりますと、2階から4階部分の外壁や窓ガラスの一部が崩れ