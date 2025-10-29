10月29日、B1東地区の茨城ロボッツは、平尾充庸が全治未定の「左膝蓋腱断裂」と診断され、手術を受けたことを発表した。 徳島県出身で現在36歳の平尾は、178センチ74キロのポイントガード。明徳義塾高校から天理大学へと進学し、2012－13シーズンにパナソニックトライアンズでキャリアをスタートした。Bリーグ開幕イヤーの2016－17シーズンはバンビシャス奈良でプレӦ