日銀が２９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５２円０５～０７銭と前営業日比１０銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７６円８７～９１銭と同４４銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６３２～３３ドルと同０．００２１ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS