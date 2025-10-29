鉄道ファン垂涎の新作ガチャが登場です。株式会社ターリン・インターナショナルは、日本製鉄株式会社の監修による「鉄道車両用連結器」のミニチュアカプセルトイを、11月5日より全国のカプセル自販機コーナーで順次発売します。価格は1回500円、全4種のラインナップとなっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回登場するのは、日本製鉄の交通産機品企画室が監修した精密ミニチュア。鉄道車両同士をつな