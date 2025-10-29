※このコラムは「ラブ トランジット3」エピソード1〜6のネタバレを含みます。■女子会を大奥化し、男も馬刺しも逃さない女・ミク鈴木愛梨似モデル・ミクの自己肯定感の高さと強さは見習うべきものがあります。女子会では「誰が気になってるかは言わないけど、分かるじゃん？」と前置きした上で、自分がいかに経営者・ヒロにアプローチを受けているかを語り、ヒロを気に入っている他の女たちを全て蹴散らします。あの女子会はまるで