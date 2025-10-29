国税庁は、納税者の利便性向上のため、毎年「e-Tax」の改修を進めているが、2025年9月16日から「iPhoneのマイナンバーカード」に対応し、e-Taxへのログインや署名ができるようになった。「確定申告書等作成コーナー」においては25年度分の確定申告から対応する予定。●事前に「iPhoneのマイナンバーカード」を設定すれば面倒なログインは不要に従来は国税庁のウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」で作成した所得税など