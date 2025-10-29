現地10月28日にモロッコで行われたU-17女子ワールドカップのラウンド16で、グループCを２位で抜けたU-17中国女子代表は、A組２位のブラジルと対戦。０−３の完敗を喫した。開始３分にいきなり先制を許した中国は、前半を０−１で終えたものの、54分と58分に立て続けに被弾。反撃もままならず、なす術なく敗れた。この結果を速報した中国メディア『直播吧』のコメント欄には、次のような声が続々と寄せられた。 「