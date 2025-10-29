12月7日、国内マラソンシーズンの開幕戦となる防府読売マラソン。29日、注目の招待選手が発表されました。防府市役所で開かれた記者会見で、第56回防府読売マラソンの招待選手が発表されました。今年は自己ベスト2時間7分以内の4選手を中心に10人の男子招待選手が集まりました。＜男子招待選手＞１ビダン・カロキ愛知・トヨタ自動車／KEN2:05:53（2019 シカゴ）２西山和弥愛知・トヨタ自動車／JPN2:06:45（2023