ピン芸人のヒコロヒー（36）が、27日放送のテレビ朝日系『キョコロヒー』（毎週月曜深0：15）に出演。習いごとを明かした。【写真】「誰かと」「とんでもなく可愛い過ぎる！」“ガーリー”なヒコロヒー「実はもうやってない事」とトークすることに。ゲストの白石麻衣が、「キックボクシングが辛すぎて断念」と告白。インタビューでトレーニングについて熱く語った記事も紹介された。MCの齊藤京子（28）が“シスター”に扮