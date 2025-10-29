日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7177枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 7177(7150) ソシエテジェネラル証券3114(3114) バークレイズ証券 941(