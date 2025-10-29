巨人・田中将大投手が、メジャー挑戦表明の岡本に金言を送った。秋季キャンプ初日のこの日は、ジャイアンツタウンスタジアムのサブグラウンドで岡本とキャッチボールを行った。ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す主砲に「可能性があってチャンスがあるなら、やっぱり経験した方がいい。価値観や世界観も広がる」。14年から20年までヤンキースでプレーした自身の経験を振り返り「いろいろな国の選手がいて、さまざま