神戸の少年野球チームのグラウンドに侵入し、野球用具などを盗んだとして男女２人が逮捕されました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、垂水区の林業・奈良谷和久容疑者（４１）と無職・山本桃李容疑者（３２）です。警察によりますと、２人は今年８月、神戸市西区にある中学硬式野球の強豪「ヤング神戸須磨クラブ」の敷地内に侵入し、野球用スパイクや蛇口など５９点を盗んだ疑いがもたれています。警察は２人の関係