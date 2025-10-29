あさって10月31日は「ハロウィーン」。 長崎市のメトロ書店では、特設コーナーで人気の絵本を紹介しています。 （メトロ書店本店読書アドバイザー 川崎綾子さん） 「20年ぐらい前だと思うけど、気が付いたらハロウィーンが一般的に 日本の中でお祭りをするようになってきて、そうしているうちに絵本が出てくるようになった」 ◆ハロウィーンって なぁに？ 作: クリステル・デ