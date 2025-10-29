徳島県警名西署の正面玄関に軽乗用車を衝突させ、破壊した疑いで無職の男が現行犯逮捕されました。建造物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのは、徳島市内に住む無職の46歳の男です。警察によりますと、男は今月29日午後3時前、徳島名西警察署で、正面玄関出入り口の自動ドアに、自身が運転していた軽乗用車を衝突させ、破壊した疑いがもたれています。男はバックで警察署の正面玄関に突っ込んだということで、正面玄関の外側の