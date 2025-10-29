元「KAT−TUN」の中丸雄一（42）が29日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、“お前”呼びについて自身の考えを語った。番組では、“お前”と呼ぶのに憧れていたという夫に対し、妻側も“お前”と呼ぶようにしたところ、浮かぬ顔をされたというネット記事を紹介。お前という呼ばれ方のイメージについて、中丸は「基本的に嫌ですよね」と率直な感想を口に。「認識として、お前というワードはケンカ一歩