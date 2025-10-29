安倍元総理の銃撃事件で殺人などの罪に問われた山上徹也被告の裁判はきょうが2日目。自民党の佐藤啓参院議員が事件の目撃者として出廷しました。午後3時40分ごろ、裁判には、事件当時、安倍元総理の応援演説を受けていた佐藤啓参院議員が出廷しました。佐藤議員は、銃撃された直後の安倍元総理の様子について「私が振り返った時点で倒れていたので『総理！総理！』と声をかけた。地面に倒れて目は開いていたけども、一見して