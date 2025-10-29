パソコン本体およびスマートフォンなどの周辺機器を扱うアスク（東京都千代田区）は、米CORSAIR（コルセア）製のマルチタッチスクリーン「XENEON EDGE 14.5 LCD Touchscreen」を、2025年10月30日に全国の家電量販店およびインターネット通販などで発売する。5点マルチタッチ対応、「Virtual Stream Deck」としても使える14.5型サイズで5点マルチタッチに対応し、システム情報やカレンダー、天気などのウィジェット、ゲームチャット