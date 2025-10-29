巨人は29日、ドラフト3位指名で交渉権を獲得した亜細亜大学・山城京平投手との指名挨拶を行いました。東京・武蔵野市内のキャンパス内で行われた指名挨拶を終えた山城投手は「投げる体力もそうですし、真っ直ぐのキレだったり緩急を武器にして、先発という形でいけたら」と意気込みました。そして、巨人のドラフト1位竹丸和幸投手については「この世界に入るからにはもうライバル。竹丸さんもいい左ピッチャーなので、いろいろなと